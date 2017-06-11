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«الأعلى للإعلام»: غرامة 200 ألف جنيه على الشتائم في القنوات

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«الأعلى للإعلام»: غرامة 200 ألف جنيه على الشتائم في القنوات «الأعلى للإعلام»: غرامة 200 ألف جنيه على الشتائم في القنوات

التحرير

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطبيق قرارات الغرامة المالية المفروضة على تداول الألفاظ البذيئة فى وسائل الإعلام بشكل حاسم وفورى.

وأضاف المجلس فى بيان له، أنه سيتم تحصيل غرامة قيمتها 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية أو أرضية تستخدم أو تذيع ألفاظا بذيئة تدخل ضمن فاحش القول وتمثل سبا صريحا وخروجا عن الآداب العامة وتسب الأم والأب والدين.

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ولفت المجلس، إلى أنه سيتم تحصيل الغرامة عن كل مرة تذاع فيها هذه الكلمات على الشاشة كما يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل مرة تذاع فى الإذاعات، مشيرا إلى أن العقوبات تتضمن تعليق ترخيص الشاشة إذا امتنعت عن دفع الغرامة الفورية ويسحب الترخيص أن تكرر الخطأ ثلاث مرات فى غضون ستة أشهر وأنه لا تعود الشاشة لممارسة عملها إلا بترخيص جديد.

وذكر المجلس، أنه يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من منتصف يونيو الحالى، ويسمح القرار بالاحتكام للمجمع اللغوى فى تعريف اللفظ البذئ الذى يدخل ضمن فاحش القول.  

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التحرير

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