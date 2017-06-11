لميس الحديدي: «الشعب نام والجزر مصرية.. صحى لقاها سعودية»

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طالبت الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، بإذاعة جلسات مجلس النواب والتي يناقش خلالها اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة السعودية، مستنكرة حالة التخوين المتبادلة بين مناصري مصرية أو سعودية جزيرتي «تيران وصنافير».

أضافت الحديدي، خلال برنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكستر نيوز»: «الاستعانة بالخبراء شيء مهم للغاية، مش هينفع (نكروت) الموضوع، والشعب لازم يسمع ده ويشوف الصح والغلط».

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تابعت: «أنا معرفش الجزر مصرية ولا سعودية، الحكومة لديها وثائق مهمة جدًا، وكذلك المعارضة، لكن لو بندور على الحقيقة لازم نسمع بعض، نحن أمام قضية فنية بالمقام الأول ولكنها تحولت إلى قضية سياسية».

استكملت: «الخطأ الحقيقي في هذه القضية أننا نمنا وصحينا فوجئنا باتفاقية إعادة ترسيم حدود، الناس نايمة على أن الجزيرتين دول ملك مصر، ثم استيقظوا على أنها سعودية وليست مصرية».