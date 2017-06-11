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السيسي يصل برلين لحضور قمة «العشرين» للشراكة مع إفريقيا

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السيسي يصل برلين لحضور قمة «العشرين» للشراكة مع إفريقيا السيسي يصل برلين لحضور قمة «العشرين» للشراكة مع إفريقيا

التحرير

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، قبل قليل، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار فى مستقبل مشترك".

وتأتى مشاركة السيسى بالقمة غدًا، و التى دعت إليها المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، فى إطار الأهمية التي توليها لتفعيل التعاون ما بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية.

ومن المنتظر أن تطلق الرئاسة الألمانية، خلال القمة مبادرة للتعاون مع أفريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف توفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشاكل التى تعانى منها القارة الافريقية.

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ودعت الرئاسة الألمانية، إلى جانب مصر، عددًا محدودًا من الدول الأفريقية للمشاركة فى هذه القمة، بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة أمام القمة، كما سيشارك فى مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص فى البنية التحتية بالدول الأفريقية.

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التحرير

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