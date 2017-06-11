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محافظ الإسكندرية: استمرار أعمال توريد القمح حتى منتصف يوليو

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محافظ الإسكندرية: استمرار أعمال توريد القمح حتى منتصف يوليو محافظ الإسكندرية: استمرار أعمال توريد القمح حتى منتصف يوليو

التحرير

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شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على مسئولي المحافظة بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة في توريد الأقماح المحلية والتفتيش باستمرار على شون وصوامع القمح بنطاق المحافظة، وحل كافة المعوقات في الحال والتأكد من سلامة إجراءات تسليم الأقماح وتشوينها.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت حتى الآن بتوريد ١٥٦ ألف و ٤٨٤ طن ومازالت أعمال التوريد مستمرة حتى منتصف يوليو المقبل، ومن المتوقع أن تصل كمية التوريد إلى ٢٠٠ ألف طن هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد بلجنة متابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها، لمناقشة موقف السلع التموينية والأساسية والبترولية لشهر يونيو، والذي حضره اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة ومديرو مديريات الزراعة ومباحث التموين ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب. 

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ووجه سلطان بضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض جميع السلع بالأسعار المناسبة للمواطن ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع السلع وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم، ورصد الأماكن المحتاجة وإبلاغ التموين بها في الحال لتوفيرها.

ولفت المحافظ إلى ضرورة مراقبة بؤر المشكلات والتعامل مع المستغلين والجشعين ومفتعلي الأزمات بكل شدة وحزم، مشددا على تكثيف العمل بالأماكن المعدمة والنائية التي لا يوجد بها أي خدمات أو منافذ للبيع، وعمل منافذ تموينية متحركة بهذه المناطق وذلك مساهمة من المحافظة في توفير كافة السلع الغذائية الأساسية وإيصالها إلى مستحقيها.

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التحرير

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