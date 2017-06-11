عضو في «دعم مصر»: أرفض رفع علم السعودية خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

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قال النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف «دعم مصر»، مساء الأحد، إن ما دار اليوم من نقاش حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير، كان إيجابيًا للغاية، مبديًا تحفظه على طريقة نواب «تكتل 25\30» أثناء المناقشة.

أضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»: «أرفض رفع علم المملكة في المجلس خلال مناقشة الاتفاقية، ولكن رفع العلم السعودي أثناء زيارة الملك سلمان أمر طبيعي، فالرئيس السيسي لو زار البرلمان السعودي سيرفع علم مصر هناك أيضًا ترحيبًا بالزيارة».

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تابع: «نحن منزعجين من الصوت العالي من بعض النواب، فكل المصريين مهتمين بحماية أراضي الدولة، وكل ممثلي مؤسسات الدولة كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والقوات البحرية مشاركين في مناقشية الاتفاقية، ويوضحوا للنواب على أي أسس بنيت الاتفاقية».