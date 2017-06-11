وزير شئون مجلس النواب: «تيران وصنافير» سعوديتان بنسبة 100%

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مساء الأحد، إن الخارجية أكدت أن الوثائق المقدمة إلى البرلمان والتي تفيد بسعودية جزيرتي «تيران وصنافير»، وثائق رسمية وليس مراسلات إدارية، ولا يمكن أن يتطرق إليها شك.

أضاف مروان، خلال مداخلة ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكستر نيوز»، أنه قبل عام 1990، لم يكن هناك أي تعيين أو ترسيم للحدود البحرية، إلا أن قرار 27 لنفس العام، وضع نقاط الأساس للحدود المصرية على آخر نقاط للدولة المصرية.

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تابع أن السعودية قامت بوضع نقاط حدودها بما فيها «تيران وصنافير»، وتم نشر هذا المرسوم في الجريده الرسمية بتاريخ 18 يناير 1990، وتم إيداعه بالأمم المتحدة، ومن هنا تم إغلاق الباب وأصبح الأمر محسومًا.

شدّد وزير شئون مجلس النواب، على أن اتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها عام 2016، لم تضف جديدًا ولكن تم بناؤها على ما سبق، متابعًا: «مطمئن إلى سعودية الجزيرتين بنسبة 100%».