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رئيس "دستورية النواب": اتفاقية "تيران وصنافير" لا تحتاج لاستفتاء شعبي

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مصراوي Masrawy

رئيس "دستورية النواب": اتفاقية "تيران وصنافير" لا تحتاج لاستفتاء شعبي

11:31 م الأحد 11 يونيو 2017

المستشار بهاء الدين أبو شقة

القاهرة- (أ ش أ):

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية "تيران وصنافير"، لا تحتاج لاستفتاء شعبي.

وأضاف أبو شقة- ردًا على تساؤل عدد من النواب عما إذا كانت الاتفاقية تتطلب طرحها لاستفتاء شعبي من عدمه- "أرى أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية، وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية، فالاتفاق جائز، وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي، لأن هناك فرقا بين السيادة والإدارة".

وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلى ، وعلى رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح ، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي. ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم، لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تيران وصنافير. وأوضح أبو شقة أن "الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهى إلى قرار"، مؤكدًا ضرورة "أن يدرك الجميع أن مجلس النواب يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيهم بكل حرية وشفافية".

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