صور.. هكذا عاش أوروبيون في معسكر لاجئين بمصر خلال الحرب العالمية الثانية

كتب – محمد الصباغ:

كشفت صورًا تاريخية نشرتها صحيفة دايلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، عن شكل الحياة التي عاشها لاجئون من دولة يوغسلافيا بمعسكر الشط للاجئين في مصر، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأقيم المعسكر بالقرب من قناة السويس في صحراء سيناء، وأنشأته بريطانيا في صيف عام 1944، من أجل استيعاب عدد كبير من المدنيين الفارين من الدولة الأوروبية التي تعرضت للغزو الألماني آنذاك.

عاش بالمعسكر أكثر من 30 ألف شخص لمدة تصل إلى 18 شهرًا. وخلال فترة تواجدهم بالمعسكر حدثت 300 حالة زواج، بجانب ولادة 650 طفلا.

أظهرت الصور أيضًا كبار السن والشباب يستمتعون بأوقاتهم بالمعسكر من خلال الرسم والبحر. كما أبرزت لقطات أخرى المعاناة حيث يظهر الاطباء يعالجون المرضى، والرجال يصنعون الأثاث، فيما تحاول النساء إيجاد ملابس تناسب أطفالهن.

عاد اللاجئون من يوغسلافيا – ينتمون لمناطق تنتمي لدولة كرواتيا حاليًا- مع بدايات عام 1946 مع انتهاء الحرب واستقرار الوضع السياسي في بلادهم.

وأقيمت في نفس مكان المعسكر القديم ساحة يرتفع عليها العلم الكرواتي بجوار العلم المصري وبها 825 مقبرة لأشخاص لقوا مصرعهم حيث لم يقدروا على تحمل الأوضاع في الصحراء.

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