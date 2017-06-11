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مران الأهلي| عودة السولية.. وجلسة بين «عبدالحفيظ وأيوب»

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مران الأهلي| عودة السولية.. وجلسة بين «عبدالحفيظ وأيوب» مران الأهلي| عودة السولية.. وجلسة بين «عبدالحفيظ وأيوب»

التحرير

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

اكتفى كل من محمد هاني وصالح جمعة ومحمد نجيب وأكرم توفيق وباسم علي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء التدريبات التأهيلية على هامش المران المسائي اليوم الأحد بملعب مختار التتش وذلك بقرار من الجهاز الفني للفريق، نظرا لمشاركتهم في مباراة الإنتاج الحربي الودية أمس.

كما شارك عمرو السولية، في مران الفريق الجماعي، بشكل طبيعي، بعدما كان يعاني من التهاب في منشأ العضلة الضامة، والتي تغيب بسببها عن ودية الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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على الجانب الآخر، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول، قبل بداية المران المسائي اليوم الأحد، بملعب مختار التتش.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بأيوب، لمناقشة ترتيبات تدريبات الفريق في الفترة الحالية، في ظل سفر حسام البدري، المدير الفني، إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة يوم 16 يونيو الجاري، ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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