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خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطر

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مصراوي Masrawy

خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطر

11:08 م الأحد 11 يونيو 2017

خطوط بحرية تجارية تحاول كسر الحصار المفروض على قطر

ارشيفية

القاهرة - (مصراوى)

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، تدشين خطين ملاحيين جديدين بين "ميناء حمد" في قطر ومينائي "صحار" و"صلالة" في سلطنة عمان، وذلك وفقًا لما أورده موقع سي إن إن بالعربية.

وأفادت الشركة أن خدمات الشحن المباشرة بين الميناءين دُشنت ضمن خدمة تابعة لشركة "ملاحة" بمعدل 3 رحلات أسبوعياً لكل ميناء.

وأكد مدير ميناء حمد أن العمليات التجارية والشحن تسير بشكل اعتيادي دون أي تأثير بالتطورات الأخيرة.

وذكرت "موانئ قطر" أن "ميناء حمد" يُعتبر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم إذ يخدم متطلبات قطر التجارية المتزايدة عبر قدرة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وأن كل حاوية تبريد تصل إليه تصل سعة التخزين فيها إلى 30 ألف كيلوجرامًا من المواد الغذائية.

يُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.

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