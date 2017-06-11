«هيونداي» تستدعي 600 ألف سيارة لعلاج عيوب المكابح

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قررت شركة "هيونداي" استدعاء ما يقرب من 600 ألف من إصدارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الاستخدام "SUV” داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء "UPI” الأمريكية، فإن الشركة الكورية أكدت أنها ستقوم باستدعاء 600 ألف سيارة من موديلات "سانتافي" و"سانتافي سبورت" داخل السوق الأمريكي.

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وأوضحت الوكالة الأمريكية أن "هيونداي" استدعت الإصدارات السابقة، بعد وجود مشكلات في أنظمة المكابح أثناء توقيف السيارة، وهو ما استدعى حملة معالجة فنية وهندسية لتلك النقاط على وجه السرعة، وذلك على الرغم من كون الإصدارات المعيبة بدأت منذ عام 2013.