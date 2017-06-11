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نائب عراقي يدعو إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا

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مصراوي Masrawy

نائب عراقي يدعو إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا

10:41 م الأحد 11 يونيو 2017

نائب عراقي يدعو إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا

ارشيفية

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

دعا النائب في البرلمان العراقي فارس الفارس إلى ضرورة تحرير المناطق الحدودية مع سوريا وترسيمها من جهة محافظة الأنبار لوقف تدفق الارهابيين.

وقال فارس لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.إ) إن "المنافذ الحدودية مع سورية من جهة الأنبار، 520 كلم غرب بغداد، تعد من أكبر المنافذ التي يتدفق من خلالها الإرهابيون إلى الأراضي العراقية، ومن ثم ينتشرون بمختلف المدن العراقية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة" .

وأضاف الفارس أن "تحرير مناطق الأنبار بدون تحرير الحدود واعادة ترسيمها من جديد ومنع تدفق الإرهابيين إلى العراق لن يجدي نفعا، مشيرا إلى أن التنظيم يقوم بادخال مختلف الأسلحة والمعدات والارهابيين عبر الحدود" .

ودعا العراقية إلى "إعطاء الأولوية عشية تحرير أغلب مناطق الموصل إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا من جهة الأنبار ، ومن ثم التوجه لتحرير المناطق الغربية كالقائم وعانه وراوه وتنظيف صحراء الأنبار من خطر التنظيم" .

كان تنظيم داعش ازال الحدود العراقية مع سورية منتصف عام 2014 عقب احتلاله أغلب مدن الأنبار حيث بدء تدفق عناصره إلى الأراضي العراقية وبالعكس.

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