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حجب موقع "البداية".. والبلشي: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا

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مصراوي Masrawy

حجب موقع "البداية".. والبلشي: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا

10:38 م الأحد 11 يونيو 2017

الكاتب الصحفي خالد البلشي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "البداية"، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، حجب موقعه اليوم الأحد.

وقال البلشي، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا الاثنين بدءًا من تقديم شكوى لدى نقابة الصحفيين.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن هناك "جريمة تحاك ضده"- على حد قوله-، حيث تم نشر مقال باسمه يحتوي على كثير من السب والقذف لعدد من المسؤولين، واصفًا ذلك بـ"الكلام المزور الذي لم يقله أو يكتبه".

وتابع البلشي: "أنا لا أكتب إلا للبداية وسوف أقوم غدًا بتقديم شكوى للنقابة، وبلاغ ضد من نسبوا لي هذا الكلام أطالبهم بتكذيبه ومحتفظ بحقي القانوني في اتخاذ إجراءات التعويض المدني بحقهم".

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