حجب موقع "البداية".. والبلشي: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا
حجب موقع "البداية".. والبلشي: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا
10:38 م الأحد 11 يونيو 2017
الكاتب الصحفي خالد البلشي
القاهرة- (مصراوي):
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "البداية"، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، حجب موقعه اليوم الأحد.
وقال البلشي، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا الاثنين بدءًا من تقديم شكوى لدى نقابة الصحفيين.
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن هناك "جريمة تحاك ضده"- على حد قوله-، حيث تم نشر مقال باسمه يحتوي على كثير من السب والقذف لعدد من المسؤولين، واصفًا ذلك بـ"الكلام المزور الذي لم يقله أو يكتبه".
وتابع البلشي: "أنا لا أكتب إلا للبداية وسوف أقوم غدًا بتقديم شكوى للنقابة، وبلاغ ضد من نسبوا لي هذا الكلام أطالبهم بتكذيبه ومحتفظ بحقي القانوني في اتخاذ إجراءات التعويض المدني بحقهم".
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نقيب الصحفيين: انتهينا من إجراءات إعادة النادي النهري لولاية النقابة
-
وكيل "الأعلى للإعلام": سحب البلاغ المُقدم ضد إبراهيم عيسى
-
نقابة الصحفيين تتلقى اليوم أوراق المتقدمين للحج
-
دعوات للاعتصام بنقابة الصحفيين احتجاجًا على مناقشة "تيران وصنافير"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات "أحد التصفيات"رياضة
-
تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة
-
رمزي يجيب لصحيفة ألمانية.. هل هناك مخطط للقضاء على المسيحيين؟رياضة
-
معركة "ترسيم الحدود" تبدأ اليوم تحت القبة.. وأبو شقة: من لديه مستندأخبار
-
الصحف السعودية تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصريأخبار
-
وكيل "دفاع النواب": "تيران وصنافير" سعودية.. وسنرد الأمانة إلى أهلهاأخبار