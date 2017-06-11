أستاذ تاريخ: ملكية السعودية لـ«تيران وصنافير» من الثوابت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، مساء الأحد، إن الوقائع الثابتة لا يمكن لأحد أن يتخطاها أو يغفلها، ومنها ملكية وتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، لافتًا إلى أنهما كانتا تتبعان مملكة الحجاز قبل نشأة السعودية.

أضاف الدسوقي، خلال حواره ببرنامج «ستوديو البلد»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الملك عبد العزيز حينما سعى إلى تأسيس لسعودية والتي بدأها بإنشاء الدولة في نجد، وبعدها فرض السيطرة على مملكة الحجاز والتي تتبعها جزيرتي تيران وصنافير».

شاهد أيضا

تابع أنه من ضمن الدلائل التي تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، أنه حينما طلب طلاب جامعة الملك فاروق «القاهرة» استكشاف الجزيرتين وتنظيم رحلة علمية لهما، استأذنت الجامعة السلطات السعودية للسماح للطلاب لزيارة الجزر، وهو ما يثبت ملكيتهما للمملكة العربية.