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فيديو| لميس: «لو أنا وزيرة كنت لغيت مجانية التعليم الجامعي»

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فيديو| لميس: «لو أنا وزيرة كنت لغيت مجانية التعليم الجامعي» فيديو| لميس: «لو أنا وزيرة كنت لغيت مجانية التعليم الجامعي»

التحرير

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قالت الكاتبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنها لو كانت وزيرة التعليم، لاتخذت أول قرارتها وهو إلغاء مجانية التعليم الجامعي.

وأضافت لميس، خلال لقائها بالإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أفسد التعليم الجامعي  بجعله مجانًا".

وتابعت: "طه حسين هو من أقر مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية عام 1942، وفي المرحلة الثانوية عام 1952"، موضحة أن "السوشيال ميديا" ساعدت على  انتشار الجهل وتداول المعلومات الخاطئة والمنقوصة وترويجها كحقائق كاملة. 

واستكملت: "السوشيال ميديا أخطر من  السلاح، لكن كل هذا سيهدأ وينتهي لو الشباب اشتغل لكنه فاضي".

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