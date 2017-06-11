فيديو| لميس جابر: «ابن الزبال أحسن له يطلع زبال»

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قالت الكاتبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن العدالة الاجتماعية تعني ألا يموت أحد من الجوع أو المرض، أما القدرات فلا يجوز فيها العدالة الاجتماعية.

وأضافت لميس، خلال حوارها اليوم الأحد مع الإعلامية بسمة وهبي ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ابن الزبال أحسن له يطلع زبال ومليونير، وعمره ما هيبقى قاضي، لأنه لو طلع قاضي هيبقى مفلس، وهدفه في الحياة يجمع فلوس".

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وتابعت: "كل إنسان لديه قدرات عن الآخر، ولا يمكن المساواة فيها"، موضحة أن ابن زبال يمكن أن يكون قاضيا إذا كان لديه شخصية عبقرية ولكن البيئة تشكل شخصية الفرد.