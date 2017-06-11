فاروق جعفر: إبني لم يساندني في مرضي.. و«بحب الكلاب أكتر من ولادي»

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قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أكثر شخص يتمني أن يسامحه هو زوجته، مشيرًا إلى أن هناك خلافات كبيرة حدثت بينهما، كما تمني أن يسامحه أى شخص آخر يشعر بالغضب منه.

وكشف «جعفر» خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، ببرنامج «اسمك كام»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم FM»، أن الكلاب هى أكثر شيء يحبه في حياته، معلقًا «أكتر من أولادي»، مؤكدًا أن ذلك بسبب وفاءهم.

وتابع «لما مرضت لم أجد ابني بجواري، وأتذكر موقف لن أنساه أبدًا إني كنت عايش في المهندسين، وتركت كلبًا كنت أربيه عند أهلي في المنيرة، ووالدي تعب بشدة وتوفى وفي نفس لحظة خروجي من غرفته الكلب مات من كثرة الحزن عليه، لا أظن إن ابني أو أخويا ممكن يحزنوا بهذه الطريقة علي، الوفاء عند الحيوان أفضل وأضمن».