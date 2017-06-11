«كهربا» يقود هجوم المنتخب الوطني أمام تونس

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أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس في الحادية عشر الليلة ( 12 منتصف ليل القاهرة ) ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية على النحو التالي :
حراسة المرمى : شريف إكرامي
الدفاع : أحمد فتحي - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي .
الوسط المدافع : طارق حامد - محمد النني.
الوسط المهاجم : محمد صلاح - عبد الله السعيد - رمضان صبحي.
المهاجم : محمود عبد المنعم كهربا.
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وتضم القائمة الاحتياطية كلا من : أحمد الشناوي، أحمد المحمدي، سعد الدين سمير، سام مرسي ، عمرو وردة، عمرو جمال، مصطفى فتحي.