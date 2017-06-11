فيديو| ميدو: «صلاح سينتقل إلى ليفربول.. وهذا سبب خوفي عليه»

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن النجم المصري محمد صلاح سينتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة «مسألة وقت».

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لديه رغبة كبيرة في ضم صلاح الذي يتناسب كثيرًا مع طريقة لعبه.

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وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق أنه بالتأكيد يحب محمد صلاح لأنه نجم الجيل الذي لا يأتي إلا كل سنوات طويلة، معلقًا: «لا أخشى على محمد صلاح من المنافسة مع نجوم ليفربول على اللعب بشكل أساسي، لكني أخشى عليه من سرعة الدوري الإنجليزي».