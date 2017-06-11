التحقيق مع رئيس وزراء باكستان بسبب "أوراق بنما"
التحقيق مع رئيس وزراء باكستان بسبب "أوراق بنما"
10:28 م الأحد 11 يونيو 2017
ارشيفية
إسلام أباد – (أ ف ب)
يمثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمام لجنة تحقق في الفساد بسبب اتهامات موجهة لعائلته، بحسب ما أفاد وزير الاحد.
ويتهم نواز شريف وأولاده بالفساد في قضية يجري التحقيق فيها هيمنت على باكستان وهددت بالإطاحة برئيس الوزراء بعد تسريبات أوراق بنما العام الماضي والتي أظهرت علاقة عائلته بشركات اوفشور.
وصرحت وزيرة الاعلام مريم اورانغزيب لتلفزيون "جيو" ان "الحكومة تسلمت رسالة من فريق التحقيق المشترك تأمر (رئيس الوزراء) بالمثول أمام لجنة، وسيظهر شريف أمامها".
والرسالة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من اللجنة المشتركة وتطلب من شريف المثول أمام اللجنة يوم الخميس 15 يونيو.
وتطلب الرسالة من شريف "احضار جميع الوثائق المتعلقة".
وفي ابريل أمرت محكمة باكستان العليا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من مسؤولين مكافحة الفساد إضافة الى عناصر من أجهزة الاستخبارات والاستخبارات العسكرية للتحقيق في مزاعم وإصدار تقرير خلال 60 يوما.
واندلعت القضية عندما تم تسرب 11,5 مليون وثيقة من شركة محاماة في بنما العام الماضي تكشف عن تعاملات العديد من الاغنياء والمتنفذين في العالم مع شركات أوفشور.
ووجهت اصابع الاتهام لأربعة من أولاد شريف.
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