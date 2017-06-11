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الجيش العراقي: مقتل قياديا في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي: مقتل قياديا في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

10:25 م الأحد 11 يونيو 2017

الجيش العراقي: مقتل قياديا في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

ارشيفية

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري عراقي بمحافظة الأنبار اليوم الأحد مقتل قيادي في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه بقصف نفذه التحالف الدولي غرب العراق .

وقال المقدم في الجيش العراقي علاء طالب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات التحالف الدولي قصفت عصر اليوم مركبة يستقلها القيادي في التنظيم هيثم الكربولي واثنين من مرافقيه بمنطقة الرمانة بقضاء القائم 500 كلم غرب بغداد".

وينفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية منذ بداية عام 2015 ، على معاقل تنظيم داعش في مختلف المدن العراقية فضلا عن أجزاء من الأراضي السورية ،أسفرت منذ انطلاقها عن قتل المئات من عناصر التنظيم بحسب مصادر في الجيش العراقي .

وفي قضاء عانه، 190 كلم غرب بغداد، قال المصدر إن "تنظيم داعش ألقى القبض اليوم على ثلاثة مدنيين حاولوا الهرب الى قضاء الرطبة الذي تسيطر عليها القوات العراقية فيها" .

وأوضح المصدر أن "التنظيم نقل المدنيين الثلاثة إلى وسط القضاء وقتلهم فورا بإطلاق الرصاص على مناطق متفرقة من أجسادهم".

وسيطر تنظيم داعش على أقضية القائم وعانه وراوه القريبة من الحدود مع سوريا نهاية عام 2014 ،بعد انسحاب الجيش العراقي من تلك المدن.

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