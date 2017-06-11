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إعداد أول خريطة للاستثمار بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إعداد أول خريطة للاستثمار بالقليوبية

10:15 م الأحد 11 يونيو 2017

إعداد أول خريطة للاستثمار بالقليوبية

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

بنها - أ ش أ:

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إنه يجري إعداد أول خريطة لفرص الاستثمار بالمحافظة تتضمن 4 مشروعات كبري هي إعادة إحياء المنطقة الصناعية بمركز بنها وإقامة المنطقة الصناعية الشبابية بالخانكة علي 36 فدانًا، وتطوير القناطر الخيرية ووضعها علي الخريطة السياحية ، وإقامة أول منتجع سياحي للسياحة العلاجية علي بحيرة عرب العليقات.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ وهناء دكرورى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعدد من أعضاء هيئة الإستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل البدء الفوري في إستثمار الأراضي التي تم استردادها بالمحافظة وبدء الطرح والإعلان وقبول طلبات المستثمرين بالتنسيق الكامل مع هيئة الاستثمار لعمل مشروعات استثمارية عليها لخدمة أبناء المحافظة وتشغيل الشباب.

وأكد المحافظ ـ خلال الاجتماع ـ أنه يولي مشروع تطوير مدينة القناطر الخيرية اهتمامًا خاصًا يتم على أسس علمية لتحتل مكانتها على الخريطة السياحية العالمية وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ومن بينها وزارة الري والزراعة والآثار والسياحة وغيرها.​

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