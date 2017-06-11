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"قومي السكان" يبحث تطبيق العمل بالمنهج السكاني لدارسي محو الأمية بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

"قومي السكان" يبحث تطبيق العمل بالمنهج السكاني لدارسي محو الأمية بالوادي الجديد

10:11 م الأحد 11 يونيو 2017

ارشيفية

القاهرة - أ ش أ:

عقد فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، اليوم الأحد، لقاء تمهيدي مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وذلك لتطبيق العمل بالمنهج السكاني لدارسي محو الأمية، والذي يهتم بنشر الثقافة السكانية لهذه الشريحة من المتعلمين، وذلك بتوجيهات من الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة السكان للسكان، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان.

وقالت عبير متولي مدير فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، إن هذا المنهج قام بإعداده فريق عمل من الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الصحة والمجلس القومي للسكان ومجموعة من المستشارين التربويين.

وأضافت قائلة "من المعروف أن الأبحاث العلمية أثبتت العلاقة الوطيدة بين تفاقم المشكلة السكانية وبين الأمية، حيث يؤثر كل منهما سلبا على الآخر، لذلك فإن العمل بهذا المنهج له أهمية عظيمة وفائدة متوقعة يستفيد منها الدارسون وأسرهم ومجتمعاتهم ومصرنا الحبيبة على المستوى القومي".

وأشارت متولي إلى أنه تم تصميم هذا المنهج بحيث يحتوي على مجموعة من الرسائل السكانية المتعلقة بأسباب المشكلة السكانية، والآثار السلبية المترتبة عليها من الخصائص السكانية، ويعرض المنهج هذه الرسائل بأسلوب بسيط يمزج بين المعلومة السكانية والمهارات اللغوية والحسابية اللازمة للتعليم في برامج تعليم الكبار، بالإضافة إلى الصور التوضيحية المعبرة عن الآثار السلبية للمشكلة السكانية في المجتمع المصري.​

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