السعودية تسحب كتب القرضاوي من الجامعات والمدارس

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وجه وزير التعليم السعودى أحمد بن محمد العيسى، بسحب كتب ومؤلفات الداعية الإخواني، يوسف القرضاوي، من مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم.

ووجه العيسى، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد - بضرورة التأكد من سحب كافة المؤلفات إن وجدت وعدم نشرها مستقبلا؛ لما قد تشكله مؤلفات المذكور من خطر على فكر الطلاب والطالبات؛ لأهمية هذا الموضوع وحساسيته.

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وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أصدروا بيانا أدرجوا فيه 59 فردا بينهم القرضاوى، و12 كيانا فى قوائم الإرهاب المحظورة.