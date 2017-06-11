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السعودية تسحب كتب القرضاوي من الجامعات والمدارس

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السعودية تسحب كتب القرضاوي من الجامعات والمدارس السعودية تسحب كتب القرضاوي من الجامعات والمدارس

التحرير

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وجه وزير التعليم السعودى أحمد بن محمد العيسى، بسحب كتب ومؤلفات الداعية الإخواني، يوسف القرضاوي، من مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم.

ووجه العيسى، حسبما أفادت قناة "العربية " اليوم الأحد - بضرورة التأكد من سحب كافة المؤلفات إن وجدت وعدم نشرها مستقبلا؛ لما قد تشكله مؤلفات المذكور من خطر على فكر الطلاب والطالبات؛ لأهمية هذا الموضوع وحساسيته.

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وكانت والسعودية والإمارات والبحرين، أصدروا بيانا أدرجوا فيه 59 فردا بينهم القرضاوى، و12 كيانا فى قوائم الإرهاب المحظورة.

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التحرير

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