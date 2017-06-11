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برلماني يُطالب بالاستفتاء الشعبي على "تيران وصنافير" منعًا للجدل

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مصراوي Masrawy

برلماني يُطالب بالاستفتاء الشعبي على "تيران وصنافير" منعًا للجدل

09:26 م الأحد 11 يونيو 2017

ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن تحاول من خلال البرلمان الفوز في قضية "تيران وصنافير" التي قد خسرتها في المحاكم، مضيفًا: "المبكي أنها تحاول أن تفعل ذلك باستخدام نفس المستندات التي خسرت بها أمام المحكمة".

وذكر فؤاد، في بيان له الأحد، أن قناعته الشخصية تقول أن "تيران وصنافير مصرية"، ولكن الجدل بين الجميع من سياسيين ومثقفين ونواب وأفراد الشعب يدور حول ملكية الجزر إذا كانت مصرية أم سعودية، متابعًا: "الكل يجتهد في إثبات وجه نظرة بالدلائل والبراهين، وأنه عند انتهائنا من مسألة الملكية سواء مصرية أو سعودية فسنجد سيادة واضحة للدولة المصرية على الجزر".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالحديث عن اتفاقية تيران وصنافير فإنها من الإتفاقيات التي تخص السيادة والتي يجب طرحها للاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور المصري، لدرء الجدل وحالة الانقسام، ومحاولات البعض المستميته التي ستحاول إثبات سعودية الجزر من خلال الوثائق التاريخية وما هو مثبت وماغير مثبت مما يؤدي الي صراع محموم لاجدوي منه.

واستنكر فؤاد، عمل حملات إعلامية لتشكيل قناعات الشعب بسعودية الجزر، قائلاً: "فإذا كان من المهم رغبة ورضاء الشعب فيجب طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي حيث أن هذا هو الأمر الأكثر تعقلا الذي يخرجنا من منطقة الصدام".

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ناقشت اليوم الأحد، طريقة إقرار الاتفاقية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وومثل القوات المسلحة، وعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

وقال المستشار عمر مروان، إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها لأن مدة الانتظار قد تطول.

وقال مراون- "إن هناك حكمين متناقضين صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا، ولا نعلم متى تصدر حكمها. الأمر قد يطول".

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