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البحرين تجمد أموال كل الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر

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مصراوي Masrawy

البحرين تجمد أموال كل الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر

09:31 م الأحد 11 يونيو 2017

البحرين تجمد أموال كل الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر

البنك المركزي بالبحرين

القاهرة – (مصراوي)

أمر البنك المركزي بالبحرين، اليوم الأحد، جميع المؤسسات المالية المرخص لها في المملكة بتجميد وحجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الافراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الاٍرهاب من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية والإمارات ومصر.

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن المصرف المركزي وجه المؤسسات المالية بإفادته بأية معلومات مالية تخص هذه الكيانات والافراد بأسرع وقت ممكن.

وأدرجت دول والسعودية والإمارات والبحرين، الخميس، 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.

وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركًا أعلنوا فيه أن الخطوة جاءت فى ضوء إلتزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

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