البحرين تجمد أموال كل الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر
البحرين تجمد أموال كل الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر
09:31 م الأحد 11 يونيو 2017
البنك المركزي بالبحرين
القاهرة – (مصراوي)
أمر البنك المركزي بالبحرين، اليوم الأحد، جميع المؤسسات المالية المرخص لها في المملكة بتجميد وحجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الافراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم الاٍرهاب من قبل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.
وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن المصرف المركزي وجه المؤسسات المالية بإفادته بأية معلومات مالية تخص هذه الكيانات والافراد بأسرع وقت ممكن.
وأدرجت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الخميس، 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.
وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركًا أعلنوا فيه أن الخطوة جاءت فى ضوء إلتزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.
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