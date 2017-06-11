أمريكي يقفز في نهر ويختفي بعدها
أمريكي يقفز في نهر ويختفي بعدها
09:00 م الأحد 11 يونيو 2017
أمريكي يقفز في نهر ويختفي بعدها
رغم أن السباحة في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية برلين ممنوعة، إلا أن شابا أمريكيا لم يكترث بذلك، وقفز ليسبح في النهر صحبة رفيق له. لكنه لم يظهر ثانية وتوفي غرقا.
ذكرت الشرطة الألمانية أن سائحا أمريكيا يبلغ من العمر عشرين عاما غرق في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية برلين. وأوضحت الشرطة أن السائح الشاب قفز صباح اليوم الأحد مع رفيق له في النهر بالقرب من متحف بوده في حي "ميته" بالعاصمة برلين، ولم يظهر مرة ثانية.
وكانت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية ذكرت أنباء عن الحادث في وقت سابق. وانتشل غواصون تابعون لقوات الإطفاء الشاب بعد نصف ساعة. وكانت قوات الإنقاذ قد استطاعت إفاقة الرجل في البداية على ضفة النهر، ونقلوه إلى مستشفى، ولكنه توفي بعد ذلك هناك. يشار إلى أنه ليس مسموحا بالسباحة في هذا الموقع من نهر شبريه.
ويعمل مشروع "مسبح نهر برلين" لأجل تنظيف الجزء الممتد من نهر شبريه بين منتدى "هومبولت" ومتحف بوده والسماح بالسباحة فيه.
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