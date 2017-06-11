انقسام في الاتحاد بسبب صفقة كاسونجو.. والحسم الليلة

التحرير

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سيطرت حالة من الانقسام على مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بسبب العرض الذي تقدم به الزمالك، لشراء الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم زعيم الثغر.

وعلمت «التحرير» تفاصيل اجتماع المجلس الذي عقد مساء السبت، حيث أعلن الثنائي إبراهيم شعبان، وكريم الإبياري، عضوا المجلس رفضهما عرض الزمالك، حيث يرى الثنائي أن مبلغ الـ15 مليون جنيه الذي عرضه الزمالك، لايتناسب مع الإمكانيات الفنية العالية التي يمتلكها اللاعب، والتي جعلته ينافس على لقب هداف الدوري، في أول موسم له مع الفريق، ويعتبر شعبان والابياري أن اللاعب كان سببا أساسيًا في ظهور الفريق بشكل جيد، وضمان البقاء في مسابقة الدوري مبكرًا بل والمنافسة على مراكز متقدمة في الجدول.

بينما ربط شريف إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، موافقته بحصول ناديه على 3 لاعبين من الزمالك، إلى جانب المبلغ المقدم من إدارة القلعة البيضاء.

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على الجانب الآخر أبدى محمود مشالي، رئيس الاتحاد، وهشام حسن وسالم الحسيني ومحمد البحيري أعضاء المجلس، موافقتهم على عرض الزمالك، وتبرر تلك المجموعة موافقتها بأن اللاعب يرغب في الانتقال للزمالك، وأعلن عن ذلك صراحة، وفي حالة رفضهم العرض قد يتمرد على الفريق، وقد يصل به الأمر للهروب من النادي.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الاتحاد السكندري، موقفه من صفقة انتقال كاسونجو للزمالك خلال جلسة اليوم.