توقعات بفوز حزب ماكرون بأكثر من 400 مقعد في البرلمان الفرنسي
توقعات بفوز حزب ماكرون بأكثر من 400 مقعد في البرلمان الفرنسي
09:16 م الأحد 11 يونيو 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - (د ب أ)
يُتوقع أن يفوز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، المنتمي لتيار الوسط ، بما يتراوح بين 400 إلى 440 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) المكونة من 577 مقعدا، بحسب مؤسسات استطلاعات رأي في ختام الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وهذه النتيجة، إذا ماتحققت في الجولة الثانية للانتخابات ، يجب أن تمكن ماكرون من الفوز بموافقة على تشكيلته الحكومية والدفع قدما ببرنامج تحرير نشاط مؤسسات الدولة من خلال البرلمان، رغم المعارضة المتوقعة من اليسار.
وفاز حزب ماكرون وحليفته من تيار الوسط "الحركة الديمقراطية" بنحو 9.32% من الأصوات.
وحل حزب الجمهوريين (يمين الوسط) وحلفاؤه في المرتبة الثانية بـ 21% من الأصوات ويتوقع أن يفوز بما يتراروح بين 95 و 132 مقعدا.
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