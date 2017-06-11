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صرف العلاوة الاجتماعية الـ 10 % المستحقة عن 2016 للعاملين بالوطنية للإعلام

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مصراوي Masrawy

صرف العلاوة الاجتماعية الـ 10 % المستحقة عن 2016 للعاملين بالوطنية للإعلام

09:12 م الأحد 11 يونيو 2017

صرف العلاوة الاجتماعية الـ 10 % المستحقة عن 2016 للعاملين بالوطنية للإعلام

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توفير اعتمادات مالية جديدة لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام 10 % والمستحقة عن عام 2016 ، مشيرا إلى أنه سوف يتم الصرف للعاملين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار - في بيان للهيئة-، إلى أن الهيئة تعمل بجهد متواصل لتحقيق كافة أهداف الإصلاح والتطوير في إطار المبادئ والمعايير المهنية التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح في اجتماعه برؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية.

وأضاف أن أبناء الهيئة سيبذلون المزيد من الجهد لتحقيق كافة أهداف الإصلاح والتطوير، وللحفاظ على ثقة الدولة المصرية في الإعلام الوطني ودعمها له.

وكان حسين زين قد سعى لدى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف العلاوة، وتوجه نيابة عن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتقدير للدولة المصرية على دعم مؤسساتها لتحقيق مصلحة العاملين بها.

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