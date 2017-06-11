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أمن الجيزة يضبط عصابة للإتجار بالبشر في الطالبية

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يضبط عصابة للإتجار بالبشر في الطالبية

06:09 م الأحد 11 يونيو 2017

أمن الجيزة يضبط عصابة للإتجار بالبشر في الطالبية

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، في الإيقاع بعصابة "أم سيد" للإتجار في البشر وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الطالبية.

البداية كانت بورود معلومات للعميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، أن سيدة سبق اتهامها في 3 قضايا تدعى "هدى م."، 47 عاما، وشهرتها "أم سيد"، تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجها "أيمن ا."، 40 عاما، المطلوب ضبطه في قضية مخدرات.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمة تستقطب الفتيات القاصرات من الأقاليم، وتقدمهن لراغبي المتعة مقابل مبلغ مالي، وأنها تعمل في ذلك المجال منذ عام 2011 متنقلة بين عدة أماكن.

وأعد الرائد أحمد لاشين، الضابط بمباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين في حالة تلبس، فتم تعيين مراقبة على شقة المتهمة بمنطقة العروبة بالطالبية على مدار الـ24 ساعة لمدة أسبوع كامل، خاصة مع حرص المتهمة واتخاذها بعض التدابير خشية سقوطها في قبضة الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهم الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود الشقة، وتمكنا والقوة المرافقة من ضبط المتهمة وزوجها و4 فتيات هن: "نعمة" 26 عاما، "أميرة" 21 عاما، "نعمة الله" 22 عاما، "نهى" 16 عاما، واثنين من راغبي المتعة هما: "سلامة" 33 عاما، مسجل خطر مخدرات، و"سامح" 36 عاما، مطلوب في قضيتي سلاح أبيض، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وأقرت الفتاة القاصر، أنها أنجبت طفلا من خلال ممارستها غير الشرعية بتسهيل من "أم سيد" التي استقطبتها لهذا المجال مستغلة حاجتها للمال.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأسند إلى "أم سيد" تهم الإتجار في البشر، وإدارة مسكن وتسهيل ممارسة للأعمال المنافية للآداب.

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