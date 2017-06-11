هروب أكثر من 900 شخصًا من سجن في الكونغو
هروب أكثر من 900 شخصًا من سجن في الكونغو
09:01 م الأحد 11 يونيو 2017
ارشيفية
جوما - (د ب أ)
هرب نحو 930 سجينا من سجن كونغولي عندما هاجم مسلحون مجهولون السجن اليوم الأحد، بحسب ما ذكره مسؤول محلي.
وقال جوليان بالوكو كاونجيا، حاكم إقليم نورث كيفو، إن 11 شخصا قتلوا أيضا عندما قام المسلحون بمهاجمة سجن كانجباي في بلدة بيني. وهناك ثمانية من ضباط الأمن بين القتلى.
وأضاف بالوكو كاونجيا للصحفيين: "من بين 966 سجينا كانوا في السجن، لم يتبق سوى 30 سجينا، ما يعني أن أكثر من 930 سجينا هربوا". وفرضت السلطات حظرا للتجوال في بيني والمناطق المحيطة بها.
يشار إلى أن سجن كانجباي هو أكبر سجون المنطقة الشمالية لإقليم نورث كيفو. ومعظم السجناء من المتمردين التابعين لجماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين يواجهون محاكمة بتهمة ارتكاب مجازر بحق مدنيين منذ عام 2014. وتسببت الجماعة الأوغندية المتمردة في زعزعة استقرار المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال جيلبرت كامبالى رئيس منظمات المجتمع المدني في البلدة: "منذ أكثر من أسبوعين ناشدنا السلطات الادارية تعزيز امن السجن". واضاف ان "هذا السجن يحتجز بعض من اكثر المعتقلين خطورة بسبب صلته بالمجموعات المسلحة المحلية والأجنبية".
ويأتي الهروب من السجن بعد الهرب القياسي لأكثر من 4000 سجين من سجن في كينشاسا في مايو.
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