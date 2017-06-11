مقتل العديد من مقاتلي " حركة الشباب" في غارة أمريكية في الصومال

شتوتجارت - (د ب أ)

أعلنت متحدثة باسم قيادة القوات الأمريكية في افريقيا (افريكوم) اليوم الأحد في شتوتجارت، أن القوات الأمريكية شنت غارة في الصومال أسفرت عن مقتل العديد من أعضاء حركة "الشباب".

وأوضحت المتحدثة أن الغارة جرى تنفيذها في ساعة مبكرة من صباح اليوم وعلى مسافة نحو 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو، وتابعت أن الشواهد الأولية تفيد بمقتل ثمانية مقاتلين.

يذكر أن حركة الشباب تقاتل منذ سنوات من أجل السيطرة على الوضع في الصومال وإقامة دولة دينية هناك، وتشن الحركة هجمات متكررة في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسع نهاية مارس الماضي، الصلاحيات الممنوحة للجيش الأمريكي لشن هجمات في الصومال ضد حركة الشباب، بما يشمل السماح للجيش بشن غارات على أهداف محددة لدعم القوات الصومالية وقوة التدخل التابعة للاتحاد الأفريقي (اميسوم).

وتم إعلان مناطق في الصومال بأنها مناطق قتال، ما يعطي لقائد القوات الأمريكية في افريقيا المزيد من السلطة بشكل فعلي، بحيث صار يمتلك صلاحية البت في موعد شن الغارات في هذه المناطق دون انتظار موافقة القيادات الأعلى.