الجالية المصرية في ألمانيا تنظم وقفات ترحيب بالسيسي

برلين- (أ ش أ):

تنظم الجاليات المصرية بألمانيا من مختلف الولايات الألمانية وقفات ترحيب على مدار يومين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا الاتحادية، وذلك على مدار يومي غدا وبعد غد .

وذكر بيان صادر عن الجاليات المصرية في برلين، اليوم الأحد، أنه سيتم تنظيم ثلاث وقفات ترحيب يوم الإثنين أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة برلين، ودعا إليها رؤساء الجاليات والاتحادات المصرية وينظمها المسؤلان عن التنظيم محمد العايدى ورمسيس إبراهيم، إضافة إلى تنظيم وقفه ترحيب يوم الثلاثاء أمام مقر إقامته ببرلين .

وسيلتقي الرئيس السيسي في برلين مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية.

كما سيشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.