الجالية المصرية في ألمانيا تنظم وقفات ترحيب بالسيسي
الجالية المصرية في ألمانيا تنظم وقفات ترحيب بالسيسي
08:39 م الأحد 11 يونيو 2017
برلين- (أ ش أ):
تنظم الجاليات المصرية بألمانيا من مختلف الولايات الألمانية وقفات ترحيب على مدار يومين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا الاتحادية، وذلك على مدار يومي غدا وبعد غد .
وذكر بيان صادر عن الجاليات المصرية في برلين، اليوم الأحد، أنه سيتم تنظيم ثلاث وقفات ترحيب يوم الإثنين أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بالعاصمة برلين، ودعا إليها رؤساء الجاليات والاتحادات المصرية وينظمها المسؤلان عن التنظيم محمد العايدى ورمسيس إبراهيم، إضافة إلى تنظيم وقفه ترحيب يوم الثلاثاء أمام مقر إقامته ببرلين .
وسيلتقي الرئيس السيسي في برلين مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية.
كما سيشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأوغندي ترتيبات عقد قمة دول حوض النيل
-
السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا
-
الصالة الرئاسية بالمطار تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة السيسي إلى ألمانيا
-
"حماية الدستور" تُطالب البرلمان بإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011أخبار
-
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار
-
رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"أخبار
-
منتج "ظل الرئيس": مسلسلي لا يُعرض على "الحياة" وفريق العمل يدعم "السيسي"فنون
-
انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة: "ادعيلي يا أمي.. أبويا السبب"أخبار
-
بالصور- الثانوية العامة فى الإسكندرية.. اختلف الامتحان والدموع واحدةأخبار