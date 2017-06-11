فيديو| كريمة: نحتاج للرفق بالضعفاء لإعادة بناء المجتمع

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إننا بحاجة للرفق بالضعفاء لإعادة المجتمع لما كان عليه.

وأضاف كريمة، خلال لقائه، اليوم الأحد، مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "مكارم الأخلاق"، المذاع على قناة "صدى البلد": "النبي صل الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وأكرمهم وأتقاهم بالرفق بالضعفاء".

وتابع: "الإسلام لم يجعل الدين حائل بين أهل الكتاب والمناصب في المجتمع أبدا"، موضحا أنه لن ولم يجعل الدين والمذهب واللغة والجنس حائلا أو مانعا وإنما للأكفاء.

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واستكمل: "المرأة تولت مناصب في عهد عمر بن الخطاب، عندما ولى امرأة اسمها الشفاء تولت الحسب في أسواق المدينة، ونسيبة في مجال التمريض، والسيدة عائشة وبعض الصحابيات أدوا الدور في مستشفيات المدينية في المعارك".