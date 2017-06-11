تعرف على موقف نواب الأقصر من جزيرتي «تيران وصنافير»

التحرير

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دشنت محافظة الأقصر، أمس السبت، حملة قادها مجموعة من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم اتفاقية تعيين الحدود التي ينتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنًا مع بدء مناقشة الأمر في مجلس النواب.

قال أشرف الهلالي، منسق حملة "خاطب نائب دائرتك"، لـ"التحرير"، إن الحملة تمثل آراء أهالي الأقصر، ورفضهم لقرار نقل تبعية الجزيرتين المصريتين للسعودية، لافتًا إلى أن الحملة تفاعل معها عشرات الآلاف من الشباب، ليشكلوا ضغطا على النواب لرفض تسليم الجزيرتين.

وأعلن الهلالي عن تأييد محمد ياسين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة غرب الأقصر، للحملة الشعبية، ورفضه قرار نقل تبعية الجزيرتين.

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وتواصلت "التحرير" مع مجموعة من النواب بالأقصر، حيث أعلن عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا، رفضه لقرار تسليم تيران وصنافير للسعودية، مشيرًا إلى أنه لم يكن من المفترض مناقشة الأمر بالبرلمان، بعد حكم القضاء بمصرية الجزيرتين.

وأوضح فيصل عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، موقفه برفض تلك الحملة، لافتًا إلى أن مهمة النائب إطلاع الرأي العام على الحقائق، وليس الانتصات لآراء الشباب حتى وإن كانت على خطأ.

وأكد عبد الرحمن أنه في بداية الأمر لم يكن على قناعة بتبعية الجزيرتين إلى السعودية، لكن بعد ما شهده من شرح على أيدي خبراء تأكد من عدم مصريتهما.