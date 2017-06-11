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الأعلي للإعلام: غرامة 200 ألف جنيه على "الشتائم" بالفضائيات و100 ألف لإعادتها

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مصراوي Masrawy

الأعلي للإعلام: غرامة 200 ألف جنيه على "الشتائم" بالفضائيات و100 ألف لإعادتها

08:30 م الأحد 11 يونيو 2017

مكرم محمد أحمد

كتب – محمد سامي:

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، أنه سيطبّق قرارات الغرامة المالية المفروضة على تداول الألفاظ البذيئة في وسائل الإعلام بشكل حاسم وفوري.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه سيتم تحصيل غرامة قيمتها 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية أو أرضية تستخدم أو تذيع ألفاظا بذيئة تدخل ضمن فاحش القول وتمثل سبا صريحا وخروجا عن الآداب العامة وتسب الأم والأب والدين.

ولفت المجلس، إلى أنه سيتم تحصيل الغرامة عن كل مرة تذاع فيها هذه الكلمات على الشاشة كما يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل مرة تذاع في الإذاعات.

مشيرا إلى أن العقوبات تتضمن تعليق ترخيص الشاشة إذا امتنعت عن دفع الغرامة الفورية ويتم سحب الترخيص أن تكرر الخطأ ثلاث مرات في غضون ستة أشهر، ولا تعود الشاشة لممارسة عملها إلا بترخيص جديد.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من منتصف يونيو الحالي، ويسمح القرار بالاحتكام للمجمع اللغوي في تعريف اللفظ البذيء الذي يدخل ضمن فاحش القول.

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