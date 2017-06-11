محافظ سوهاج: خطة محو الأمية للعام المقبل تستهدف 129 ألف فرد

سوهاج – عمار عبد الواحد

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الأحد، إن الخطة التنفيذية لمحو الأمية بالمحافظة للعام 2018/2017 تستهدف نحو 129 ألفاً و302 فرد، بتكلفة تقديرية تبلغ 19 مليون و74 ألف 448 جنيه.

وأضاف، إن هناك العديد من التوجيهات العامة للخطة التنفيذية، من أهمها تطبيق اللامركزية في مجال محو الأمية من خلال تحديد إطار عام للخطة، علي أن يقوم فرع هيئة محو الأمية بسوهاج بتوزيع المستهدف علي المشروعات والدورات الامتحانية طبقًا لرؤية كل فرع علي حدة، وطبقا لظروف التنفيذ وتوقيتاته وتطوير نظام التواصل مع الشركاء من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة، وكذلك التركيز علي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ورصد التجارب الناجحة علي المستوي المحلي وتوثيقها ونشرها.

وشدد المحافظ علي ضرورة فتح فصول لذوي الإعاقات المختلفة من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم وإعادة إنتاج كتيبات تناسب المتحررين من الأمية.

من جانبه، قال محمد السيد الدالي، مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن خطة التنفيذ تتم بمشاركة طلاب الجامعة والمجتمع المدني ومكلفات الخدمة العامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون المستهدف للعام 2020/2019 نحو219 ألفاً 970 فرد.