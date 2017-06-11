كاسنجو يظهر في نادي الزمالك للإجتماع مع أحمد مرتضى

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حضر الكونغولي كابنجو كاسونجو، مهاجم الاتحاد السكندري، إلى مقر نادي الزمالك، فى إطار رغبة النادى الأبيض في ضم اللاعب.

وحضر كاسونجو بصحبة بلال نظير وإسلام سراج، وكلاء اللاعب، بعدما سبق ووقع لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة، فى جلسة سابقة، مع أحمد مرتضى منصور المشرف العام للنادي وعضو مجلس الإدارة وتم ابلاغ اللاعب أنه سيتم حسم الملف اليوم.

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يذكر أنه قد اتفق نادي الزمالك والاتحاد على أن يدفع النادي الأبيض 900 ألف دولار، أي ما يوازي 15 مليون جنيه، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد الذي تأكد من وكيل اللاعب، بلال نظير، على رغبته في إرتداء قميص الزمالك.