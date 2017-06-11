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ميدو: نسعى لضم «عمرو جمال» ومشكلة «الحضري» في طريقها للحل

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ميدو: نسعى لضم «عمرو جمال» ومشكلة «الحضري» في طريقها للحل ميدو: نسعى لضم «عمرو جمال» ومشكلة «الحضري» في طريقها للحل

التحرير

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أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه يسعى للتوصل لإتفاق مع مسئولي النادي الأهلي، للحصول على خدمات عمرو جمال، مهاجم القلعة الحمراء، لصفوف الفريق الدجلاوى بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميدو خلال لقائه ببرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير»، والذى يذاع عبر أثير «الشباب والرياضة»، أنه لن يقبل بضم أي لاعب على سبيل الإعارة، نريد عمرو جمال، بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

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وعن إحالة عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الدجلاوي للتحقيق، قال ميدو "في إحدى البرامج التليفزيونية قال الحضري، أنه لم يحصل على مستحقاته المادية كاملة، ذلك آثار غضب الإدارة والمسئولين لاسيما وأن البرنامج من أكبر البرامج من حيث المشاهدة على مستوى الشرق الأوسط".

وتابع ميدو: "الأزمة فى طريقها للحل قريبًا، تحدثت مع الحضري وأكد لي أنه لم يكن يقصد الإساءة للفريق".

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التحرير

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