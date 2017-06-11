تصفيات الكان| تونس تهاجم منتخب مصر بتشكيل ناري

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أعلن نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة منتخب مصر، والمقرر لها في الثانية عشر منتصف الليل، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: ياسين مرياح، صيام بن يوسف، رامي بديوي، علي معلول

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خط الوسط: فرجاني ساسي، محمد أمين بن عمر، غيلان شعلالي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي

وجاءت على دكة البدلاء: رامي الجريدي، حمزة المثلوثي، خليل شمام، وائل بلعربي، نعيم السليتي، حمدي الحرباوي، ماهر الصغير.

وكان منتخب النيجر قد تعادل سلبيًا أمام سوازيلاند، في المباراة التي أقيمت أمس في نفس مجموعة الفراعنة.