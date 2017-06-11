هل ما زلت أعزب؟ دراسة تغير وجهة نظرك "الزواج مفيد للصحة"
هل ما زلت أعزب؟ دراسة تغير وجهة نظرك "الزواج مفيد للصحة"
08:15 م الأحد 11 يونيو 2017
هل ما زلت أعزب؟ دراسة تغير وجهة نظرك "الزواج مفيد
كتبت- هاجر حاتم:
كشفت دراسة بريطانية حديثة تفيد بأن الزواج مفيد للصحة، ويساعد على الشفاء من الأمراض.
وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة التي شملت نحو مليون بالغ في بريطانيا، تبين أن الزوج المحب قد يجبر زوجه على العناية بنفسه بشكل أفضل، مما يساعده على الحفاظ على صحته والوقاية من الامراض، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.
وكشف الدكتور "بول كارتر" المشرف على البحث، وزملاؤه من كلية أستون الطبية أن للزواج علاقة وثيقة باحتمالات النجاة من النوبات القلبية، حيث أكدوا أن النساء والرجال في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من أعمارهم والمصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من المتزوجين، كان لديهم فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة عند نهاية الدراسة التي استغرقت 14 سنة.
ولم يتعين هنا الباحثون إلى ما إذا كانت الزيجة سعيدة أم لا، ويقولون إنهم يعتقدون بأن المهم هو وجود شخص خاص ومتميز في حياة الشخص.
وأشار كارتر إلى أن البحث مازال جاريًا، ولكنه تيقن إلى وجود شيئا ما يتعلق بالزواج يحمي صحة الفرد.
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