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صرف 5 ألاف جنيه لمتضررى حريق مصنع "الثنر" بدمياط

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مصراوي Masrawy

صرف 5 ألاف جنيه لمتضررى حريق مصنع "الثنر" بدمياط

07:57 م الأحد 11 يونيو 2017

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، صرف 5 آلاف جنيه بحد أقصى تعويضاً لكل شقة من متضرري حريق مصنع "الثنر" بالعدلية، وعددهم 11 شقة، كما وجه بإرسال طلب للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحصول على موافقتها على مضاعفة المبلغ المحدد من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وأن يتم تحديد قيمة المبلغ طبقًا لحجم الأضرار الواقعة على كل وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع حسام عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث تعويضات. 

ووجه "عبد الحميد" تعليماته إلى مدير التضامن الاجتماعي، بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمتضررين من الحريق، مناشدًا الجمعيات الأهلية الموجودة بالمحافظة بالتواجد في مثل هذه الظروف لمساعدة المتضررين والقيام بدورها الاجتماعي الحقيقي والتواجد مع الأسر المنكوبة.

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