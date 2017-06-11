السلطات الكينية تحبط هجوما إرهابيا خططت له حركة "الشباب"

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت السلطات الكينية، اليوم الأحد، أن ضباط الأمن أحبطوا هجومًا إرهابيًا مخططًا له على يد مسلحين مشتبه بهم من حركة "الشباب".

وقال المفتش العام جوزيف بوينيت، في بيان، إنه في عملية مباغتة يوم الجمعة، اعتقل ضباط الأمن مواطنين كينيين اثنين وأربعة صوماليين لدى محاولتهم عبور الحدود بين البلدين.

وتم اعتقال الرجلين وهم يحملون أربع سترات انتحارية وعبوات ناسفة والمزيد من المواد المستخدمة في صنع القنابل.

وقال بونيت انه يتم استجواب الرجال. ويعتقد المسؤولون الكينيون أن المشتبه بهم يعملون في إطار من شبكة إرهابية.

وتم تنفيذ العملية بالتعاون مع الحكومة الصومالية، وقتلت حركة الشباب سبعة ضباط شرطة ومدني في كينيا.

ومن المقرر أن تجرى كينيا انتخابات في أغسطس المقبل.