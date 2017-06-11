أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 220 ألف سيجارة مستوردة بجمارك بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 220 ألف سيجارة مستوردة بجمارك بورسعيد

07:47 م الأحد 11 يونيو 2017

إحباط تهريب 220 ألف سيجارة مستوردة بجمارك بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، الأحد، بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

كانت معلومات وردت لإدارة المنافذ، باعتزام "ا.ا.ح" سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، تهريب وإخفاء بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب داخل السيارة قيادته.

باستيقاف السيارة فور وصولها المنفذ، وبتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيشها، وبفحصها تبين وجود 1100 خرطوشة سجائر بداخل كل منها 10 علب بكل علبة 20 سيجارة ماركة Royal بإجمالى 220 ألف سيجارة، داخل أماكن بجسم السيارة مصنعة خصيصاً للتهريب وبطريقة يصعب كشفها بالتفتيش العادى.

تمكن السائق من الهرب، وتم تقدير قيمة المضبوطات بمبلغ 181 ألفاً و500 جنيه، وتقدير الرسوم الجمركية والضرائب بمبلغ 146 ألفاً و850 جنيهاً.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ علي السيارة والمضبوطات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد

    بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد

    أخبار
  • ضبط حاوية ملابس مموهة تشبه زي العسكريين بميناء شرق بورسعيد

    ضبط حاوية ملابس مموهة تشبه زي العسكريين بميناء شرق بورسعيد

    أخبار
  • إحباط تهريب ٢٥ مليون قرص تامول وترامادول في بورسعيد

    إحباط تهريب ٢٥ مليون قرص تامول وترامادول في بورسعيد

    أخبار
  • بالصور.. ضبط حاوية

    بالصور.. ضبط حاوية "ترامادول" بها 12 مليون قرص بميناء غرب بورسعيد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

    إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011أخبار

  • بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة

    بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخأخبار

  • منتج

    منتج "ظل الرئيس": مسلسلي لا يُعرض على "الحياة" وفريق العمل يدعم ""فنون

  • "الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرسأخبار

  • معركة

    معركة "ترسيم الحدود" تبدأ اليوم تحت القبة.. وأبو شقة: من لديه مستندأخبار

  • رئيس الثانوية: لم يحدث تسريب لامتحاني الفيزياء والتاريخ

    رئيس الثانوية: لم يحدث تسريب لامتحاني الفيزياء والتاريخأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية

السيسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الألمانى

السيسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الألمانى

الرئاسة: زيارة السيسي لألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي

الرئاسة: زيارة السيسي لألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي