إحباط تهريب 220 ألف سيجارة مستوردة بجمارك بورسعيد
إحباط تهريب 220 ألف سيجارة مستوردة بجمارك بورسعيد
07:47 م الأحد 11 يونيو 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، الأحد، بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.
كانت معلومات وردت لإدارة المنافذ، باعتزام "ا.ا.ح" سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، تهريب وإخفاء بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب داخل السيارة قيادته.
باستيقاف السيارة فور وصولها المنفذ، وبتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيشها، وبفحصها تبين وجود 1100 خرطوشة سجائر بداخل كل منها 10 علب بكل علبة 20 سيجارة ماركة Royal بإجمالى 220 ألف سيجارة، داخل أماكن بجسم السيارة مصنعة خصيصاً للتهريب وبطريقة يصعب كشفها بالتفتيش العادى.
تمكن السائق من الهرب، وتم تقدير قيمة المضبوطات بمبلغ 181 ألفاً و500 جنيه، وتقدير الرسوم الجمركية والضرائب بمبلغ 146 ألفاً و850 جنيهاً.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ علي السيارة والمضبوطات.
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