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حسام حسن لـ«التحرير»: على المنتخب الحذر من التراجع الدفاعي

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حسام حسن لـ«التحرير»: على المنتخب الحذر من التراجع الدفاعي حسام حسن لـ«التحرير»: على المنتخب الحذر من التراجع الدفاعي

التحرير

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كتب- أنس عبدالغني

قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن مباراة منتخب ، مساء اليوم الأحد، أمام تونس، لن تكون سهله على الإطلاق ويجب على  المصري ألا يتراجع دفاعيا أغلب فترات المباراة حتى لا يعطي فرصة لنسور قرطاج، بالاستحواذ والهجوم على مرمى الفراعنة.

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وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مواجهة منتخب قوي تحت قياده فنية جديدة، في وسط جماهير كبيرة يصعب على المنتخب المصري المهمة، مشيرًا إلى أن الحذر الدفاعي مهم في مثل هذه المباريات، لكن المبادرة الهجومية واستغلال اللاعبين أصحاب المهارات أمثال محمد صلاح وكهربا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد، سيصنعون الفارق للفراعنة.

ويستضيف منتخب تونس نظيره المنتخب الوطني المصري، اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي برادس في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها الكاميرون. 

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التحرير

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