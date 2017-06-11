أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأوغندي ترتيبات عقد قمة دول حوض النيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يبحث هاتفيا مع نظيره الأوغندي ترتيبات عقد قمة دول حوض النيل

07:25 م الأحد 11 يونيو 2017

السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأوغندي ترتيبات عقد قمة دول حوض النيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، حيث أكد اعتزاز بما يجمعها بأوغندا من روابط تاريخية وعلاقات ممتدة، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة، وتم تناول سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات فضلا عن عدد من الموضوعات الاقليمية على الساحة الافريقية، ومنها الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد القمة القادمة لدول حوض النيل فى أوغندا خلال الفترة القادمة.

وأطلع الرئيس الأوغندى الرئيس السيسي على الاتصالات التي يُجريها مع قادة دول حوض النيل المختلفة تمهيداً لعقد هذه القمة وخروجها بالنتائج المرجوة بما يعزز من جهود تلك الدول لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أوضح الرئيس السيسي تطلع مصر لتكثيف التعاون مع أوغندا خلال المرحلة المقبلة والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور الذي يقوم به الرئيس الأوغندي فى تعزيز التضامن والتكاتف بين الدول الافريقية ودعم جهود تدعيم الأمن والاستقرار بالقارة.

وقد أكد الرئيس الأوغندي من جانبه حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر فى مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام أوغندا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي لأوغندا في نهاية العام الماضي.

كما أكد الرئيس الأوغندي أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الاقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وخاصةً حيال موضوعات المتعلقة بالتعاون ما بين دول حوض النيل، وذلك فى ضوء تولي أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا

    السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا

    أخبار
  • الصالة الرئاسية بالمطار تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة السيسي إلى ألمانيا

    الصالة الرئاسية بالمطار تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة السيسي إلى ألمانيا

    أخبار

  • "حماية الدستور" تُطالب البرلمان بإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود

    أخبار
  • الأخبار المتوقعة اليوم السبت 11 يونيو 2017

    الأخبار المتوقعة اليوم السبت 11 يونيو 2017

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديو

    الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار

  • انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة:

    انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة: "ادعيلي يا أمي.. أبويا السبب"أخبار

  • مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة:

    مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة: "نهرب سريعًا.. أمأخبار

  • تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيا

    تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة

  • أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)

    أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)أخبار

  • مريم نعوم: لهذا لم أُكمل

    مريم نعوم: لهذا لم أُكمل "واحة الغروب" و"أبوعمر المصري" عملي القادمفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني