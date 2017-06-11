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السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا

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مصراوي Masrawy

يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا

07:23 م الأحد 11 يونيو 2017

السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة فى قمة التعاون مع أفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد القاهرة متوجها إلى برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك".

تأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار الأهمية التي توليها لتفعيل التعاون ما بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية، وتطلق الرئاسة الألمانية خلال القمة مبادرة للتعاون مع افريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف توفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية.

ودعت الرئاسة الألمانية إلى جانب مصر عدداً محدوداً من الدول الأفريقية للمشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية. 

ويلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، كما سيشارك في مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص في البنية التحتية بالدول الأفريقية.

كما تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى برلين بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء ما يشهده التعاون مع ألمانيا من زخم خلال السنوات الماضية، وتعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي توجت بزيارة المستشارة ميركل إلى القاهرة في شهر فبراير الماضي، ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، وعدد من الوزراء الألمان على رأسهم وزير الخارجية زيجمار جابريل، بالإضافة إلى زعيم الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج فولكر كاودر، وذلك لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وسيلتقي الرئيس السيسي في برلين أيضاً مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، كما سيشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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