محافظ الدقهلية يشدد على تسهيل إجراءات تصاريح الدفن والتزام "الصحة" بمواعيد العمل

الدقهلية- رامي القناوي:

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الأحد، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بالوزارة، بتأدية جميع مكاتب الصحة العاملة بنطاق المحافظة دورها المنوط بها خاصه فيما يتعلق بتصاريح الدفن للموتى واستخراج شهادات الميلاد والوفاة وجميع الإجراءات المتعلقة بها.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بتلك المكاتب، من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً في فصل الصيف، ومن الساعة 8 صباحًا حتي 5 مساءً في فصل الشتاء، وعمل النوبتجيات اللازمة للعمل على راحة المواطنين.

وأوضح "الشعراوي"، أنه تم تفعيل قرار وزير الصحة بشأن اختيار مكتب صحة يعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك بمقر المكتب بشارع الجيش بالمنصورة، ويختص بحالات الطوارئ والوفاة بالمستشفيات فقط.

جاءت تكليفات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة بشأن ما أصدرته الوزارة من تعليمات تتعلق بالكشف على المتوفين.

وأوضح التقرير، أنه لا يجوز توقيع الكشف على جثة أي متوفى بالمنزل بعد غروب الشمس، وذلك لاحتمالية تعلق الوفاة بشبهة جنائية قد لا تتضح للطبيب أثناء توقيع الكشف بعد وقت الغروب.

وأوصى التقرير، بأنه يفضل ألا يتم دفن جثة أى متوفي إلابعد مضى مدة 8 ساعات صيفًا و10 ساعات شتاءً.