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بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 5 ساعات بحثاً عن جثة الطالبة المنتحرة بالمنوفية

07:31 م الأحد 11 يونيو 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، جهودها، اليوم الأحد، للعثور علي جثمان طالبة الثانوي التى ألقت بنفسها فى مياه بحر شبين الكوم، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

وقف أفراد أسرة الضحية والعشرات من الأهالى وسط حالة من الحزن، لمتابعة عمليات البحث والتى قاربت علي الـ 5 ساعات، بحثاً عن جثة الفتاة بعد أن جرفها التيار، فيما انصرف والدها ولم يتحمل خبر وفاة نجلته، حيث دخل في حالة من الانهيار التام عقب سماعه الخبر مرددًا "ما كنتش عاوزة تسقط".

وكان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث شبين الكوم، بانتحار هبة علي عبد العليم، 18سنة، الطالبة بالمدرسة الثانوية الجديدة، بإلقاء نفسها فى مياه بحر شبين الكوم من أعلي كوبري المشاه، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، وتبين أن الطالبة خرجت فى حالة سيئة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، وتوجهت إلى كوبري مشاه شبين الكوم، وتركت حقيبتها وألقت بنفسها فى مياه البحر.

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